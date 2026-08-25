Kemst yfir sjónvarpskonuna með huggulegri fyrirsætu - Svona komst upp um sambandið

Ruben Dias, varnarmaður Manchester City, er sagður vera kominn í nýtt samband við fyrirsætuna Valentinu Best.
Samkvæmt The Sun vakti málið athygli eftir að Valentina, sem gengur undir nafninu Vally á samfélagsmiðlum, birti myndbönd úr húsi sem stuðningsmenn töldu þekkja sem heimili Dias.
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Fylgjendur báru saman innréttingar, svefnherbergi og umhverfið við eldri myndir frá húsinu sem Dias deildi áður með fyrrverandi kærustu sinni, sjónvarpskonunni Maya Jama.
Dias og Jama hættu saman í apríl eftir að hafa keypt húsið saman skömmu fyrir síðustu jól.
Dias hefur áður verið orðaður við Valentinu, sem er 28 ára og með um 170 þúsund fylgjendur á samfélagsmiðlum.
Portúgalinn sagði nýlega í viðtali að hann vonaðist enn til að finna alvarlegt samband.