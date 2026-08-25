Jóhann Berg hafnaði tilboði frá Sádí Arabíu - Endurkoma til Englands kom til tals

Jóhann Berg Guðmundsson hafnaði tilboði frá Sádí Arabíu á dögunum. Frá þessu greini hann í FM95Blö á föstudag.
Jóhann er án félags og er að velta fyrir sér hvort hann haldi áfram í fótbolta, Jóhann verður 36 ára síðar á þessu ári.
Jóhann hefur verið atvinnumaður í átján ár en hann lék í Sádí Arabíu tímabilið 2024/2025 en hafnaði nýverið tilboði þaðan.
„Sádí var harðari, svo fluttum við til Abu Dhabi. Frábært fyrir fjölskyldu, Sádí er eftir á og harðara. Eins og staðan var núna þá var ég ekki klár í að fara aftur þangað," sagði Jóhann í FM95Blö.
Jóhann greindi einnig frá því að endurkoma til Burnley hafi verið til umræðu i sumar. „Það áttu sér stað einhver samtöl, það var bundið við það að einn stjóri myndi taka við því liði. Það gerðist ekki.“
Jóhann segist velta því fyrir sér hvað skal gera en hann segir að ákvörðun um það liggi fyrir á næstu vikum.