Hörmungar fyrrum leikmanns Manchester United halda áfram

Brandon Williams virðist ekki ætla að fá samning hjá enska D-deildarliðinu Rotherham eftir að hafa verið til reynslu hjá félaginu undanfarna tvo mánuði.
Hinn 25 ára gamli Williams, sem lék 51 leik með Manchester United fyrir fáeinum árum, tók þátt í sjö æfingaleikjum með Rotherham í sumar en það dugði ekki til að landa samningi.
Williams hefur verið án félags frá því hann yfirgaf Hull fyrr á árinu en ferill hans hefur farið niður á við undanfarin ár.
Hann fékk þá 14 mánaða skilorðsbundinn fangelsisdóm í fyrra fyrir glæfralegan akstur, lífið utan vallar hefur því ekki verið að leika við kappann heldur.