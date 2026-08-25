Fær hærri laun í Sádi-Arabíu en hjá Englandsmeisturunum

Gabriel Martinelli virðist vera á leið til Sádi-Arabíu, en viðræður Arsenal og Al-Hilal eru langt komnar.
Helstu miðlar segja að Arsenal vilja fá að minnsta kosti 50 milljónir punda fyrir Brasilíumanninn, sem er ekki inni í framtíðaráformum Mikel Arteta, stjóra Englandsmeistaranna.
Martinelli hafði áður hafnað Galatasaray í Tyrklandi en Al-Hilal býður honum töluvert hærri laun en hann fær hjá Arsenal.
Komist félögin að samkomulagi um kaupverð verður það því undir hinum 25 ára gamla Martinelli komið að samþykkja skiptin.
Martinelli hefur verið hjá Arsenal frá 2019 en á aðeins eitt ár eftir af samningi sínum.