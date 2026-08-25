Enska knattspyrnusambandið samþykkir umdeildar breytingar

Enska knattspyrnusambandið hefur samþykkt umdeildar breytingar sem gera akademíuliðum félaga í úrvalsdeild kvenna kleift að leika í þriðju efstu deild frá og með næsta tímabili (2027-2028).
Fjögur akademíulið fá sæti í deildinni en mega ekki vinna sér inn sæti í næstu deild fyrir ofan. Chelsea hefur þegar staðfest að félagið ætli að senda lið til keppni.
Tillagan hefur mætt mikilli andstöðu neðar í deildakerfinu. Í júní skrifuðu 52 af 72 félögum í ensku kvennadeildunum undir bréf þar sem áformunum var mótmælt.
Enska knattspyrnusambandið lét það ekki hafa áhrif á sig og hefur nú ráðist í þessar breytingar. Markmiðið er meðal annars að gefa ungum enskum leikmönnum fleiri mínútur í keppnisleikjum gegn fullorðnum leikmönnum, en sambandið telur England vera á eftir Evrópuþjóðum þegar kemur að því.
Enska sambandinu hefur einnig verið hrósað fyrir ákvörðun sína, sér í lagi frá þeim sem hafa reynslu af sambærilegu kerfi annars staðar í Evrópu.