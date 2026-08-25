Ekkert fær Tottenham stöðvað á markaðnum

Tottenham hefur áhuga á Amine Gouiri, framherja Marseille, og gæti freistað þess að fá Alsíringinn til London áður en félagaskiptaglugganum verður lokað.
Corriere dello Sport greinir frá þessu en hinn 26 ára gamli Gouiri hefur skorað 23 mörk í 43 leikjum fyrir Marseille.
Tottenham hefur farið hamförum á félagaskiptamarkaðnum í sumar og keypti nú síðast Savinho frá Manchester City á allt að 85 milljónir punda. Félagið virðist þó ekki hætt.
Gouiri hefur byrjað tímabilið vel og skoraði tvö mörk í fyrsta leik Marseille.