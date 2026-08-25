Ef Jón Þór er að segja satt þá hefur Valur þetta að segja - „Þá er þetta bara algjör skandall“

Staðan hjá Stjörnunni var til umræðu í Innkastinu á Fótbolta.net eftir ítarlegt viðtal Gunnlaugs Jónssonar við Jón Þór Hauksson, fyrrverandi þjálfara liðsins.
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Jón Þór lýsti starfsháttum félagsins sem „fíaskói“ og sagðist nánast frá fyrsta degi hafa fundið að hann væri ekki velkominn í Garðabæ.
„Ef það er allt rétt sem hann segir þá er þetta bara algjör skandall sem er í gangi þarna í Garðabænum,“ sagði Valur Gunnarsson í Innkastinu.
Tómas Þór Þórðarson velti jafnframt fyrir sér hvort leikmannavaldið hjá Stjörnunni væri orðið of mikið. „Mér sýnist player-powerið vera orðið ansi mikið þarna,“ sagði hann.
Í viðtalinu kom fram að einhverjir leikmenn hefðu fundað með stjórninni áður en ákveðið var að láta Jón Þór fara.
Valur setti spurningarmerki við slíkt fyrirkomulag og Tómas bætti við. „Þeir voru búnir að spila Jökul í burtu og voru svo allir með böggum hildar þegar hann fór. Svo var þetta ekki nægilega gott fyrir þá, hvað þá næst?“
Stjarnan hefur nú rekið tvo þjálfara á sama sumri.