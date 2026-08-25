Cole Palmer opnar sig um að hann þoli ekki þessa nýjung í fótboltanum

Cole Palmer er lítið hrifinn af því að viðtöl séu tekin við leikmenn og þjálfara í hálfleik knattspyrnuleikja.
Slík viðtöl hafa færst í aukana í útsendingum Sky Sports og TNT Sports frá ensku úrvalsdeildinni og voru einnig áberandi á HM í sumar.
Palmer var spurður út í nýjungina í og var afdráttarlaus í svörum.
„Ímyndaðu þér að vera að fá skell og þurfa svo að fara í viðtal í miðjum leik,“ sagði Palmer.
Palmer fór yfir fleiri nýjunar í viðtalinu. Hann sagðist styðja hálfleikssýningu, eins og þá sem var í úrslitaleik HM í sumar, en hann er alfarið mótfallinn því að tónlist sé spiluð þegar mörk eru skoruð eða þegar stuðningsmenn klæðast treflum með merkjum meira en eins liðs (half and half).