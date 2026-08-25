Cole hættur eftir fimm góð ár

Ashley Cole hefur látið af störfum sem aðstoðarþjálfari U-21 árs landsliðs Englands eftir fimm ár í starfinu.
Cole var í þjálfarateymi Lee Carsley þegar England varð Evrópumeistari U-21 ára liða tvö mót í röð. Carsley hrósaði Cole og sagði hann hafa átt stóran þátt í árangri liðsins.
Hinn 45 ára gamli Cole hefur sinnt ýmsum þjálfarastörfum frá því hann lagði skóna á hilluna árið 2019, meðal annars hjá Chelsea, Everton og Birmingham.
Hann tók við Cesena í ítölsku B-deildinni í mars en lét af störfum þar í júní eftir breytingar á stefnu félagsins. Ekki kemur fram hvert næsta skref Cole verður.