Hafa samband
DV
433

Celtic komst fjórum mörkum yfir en datt úr leik - Fá á baukinn heima fyrir

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 25. ágúst 2026 22:00
Getty Images

Celtic féll úr leik í umspili Meistaradeildarinnar á ótrúlegan hátt í kvöld með 5-1 tapi gegn LASK í Austurríki.

Skoska liðið vann fyrri leikinn heima 3-0 og komst síðan yfir í seinni leiknum í kvöld. LASK svaraði hins vegar með fjórum mörkum og knúði fram framlengingu.

Samuel Adeniran skoraði þar sigurmark LASK sem vann einvígið 5-4 samanlagt. Það er óhætt að segja að breskir fjölmiðlar hakki skoska stórveldið í sig um þessar mundir.

LASK verður því í deildarkeppni Meistaradeildarinnar í vetur. Þar verða einnig Bodo/Glimt, sem vann NEC frá Hollandi 3-0 í kvöld og samanlagt 6-1. Willum Þór Willumsson lék síðasta hálftímann með NEC, sem spilar í Evrópudeildinni í vetur.

Sabah Baku sló þá Víkingsbanana í Hapoel úr leik í framlengdum leik.

Fleiri fréttir