Carragher segir að þetta sé staðan sem Liverpool verði að styrkja

Jamie Carragher segir Liverpool þurfa að kaupa varnarsinnaðan miðjumann ef liðið ætlar að ná árangri undir stjórn Andoni Iraola.
Carragher sagði á Monday Night Football að Liverpool hefði verið of opið á miðsvæðinu vegna stöðuleysis hjá Ryan Gravenberch og Dominik Szoboszlai.
„Liverpool þarf einhvern við hlið Gravenberch,“ sagði Carragher.
Hann bætti við að leikmaðurinn þyrfti ekki aðeins að vera varnarsinnaður heldur einnig fær um að halda boltanum og hlaupa mikið.
„Szoboszlai þarf að fara í tíuna,“ sagði Carragher.
Gary Neville tók undir að miðjan væri vandamál en taldi Liverpool einnig bráðvanta bakvörð.
„Að Liverpool hafi ekki keypt bakvörð er ótrúlegt,“ sagði Neville og efaðist um að Milos Kerkez og Jeremie Frimpong gætu haldið jafnvægi í fjögurra manna varnarlínu heilt tímabil.
Neville sagði að Liverpool þyrfti bæði líkamlega sterkan varnarsinnaðan miðjumann og bakvörð áður en glugginn lokar 1. september.