Brasilíumaður á leið til Manchester á dágóða upphæð

Manchester City hefur náð samkomulagi við Palmeiras um kaup á brasilíska kantmanninum Allan Elias.
City greiðir 32 milljónir punda fyrir hinn 22 ára gamla Allan og upphæðin getur hækkað í um 34 milljónir með árangurstengdum greiðslum. Hann á að gangast undir læknisskoðun á næstu dögum.
Allan er ætlað að fylla skarð landa síns Savinho, sem er farinn til Tottenham. Allan er uppalinn hjá Palmeiras og hefur leikið 96 leiki fyrir aðallið félagsins, skorað níu mörk og lagt upp tólf.
Þetta hefur verið sumar breytinga hjá City. Pep Guardiola er auðvitað horfinn á braut og með honum lykilmenn eins og Rodri, Bernardo Silva og John Stones.
Þá er Omar Marmoush á förum og sem fyrr segir er Savinho auðvitað farinn. Nico Gonzalez er einnig á leið til Newcastle.
City eltist hins vegar enn við Enzo Fernandez, heimsklassa miðjumann Chelsea.