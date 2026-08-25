Aston Villa stórhuga - Watkins líklega að fara en vilja Mateta og Leao

Aston Villa hefur haft samband við Crystal Palace vegna mögulegra kaupa á framherjanum Jean-Philippe Mateta.
Villa er að skoða sóknarkosti sína þar sem Al Hilal heldur áfram að þrýsta á um kaup á Ollie Watkins.
Mateta á eitt ár eftir af samningi sínum við Palace og hefur verið á radar Villa að minnsta kosti frá síðasta janúarglugga.
Villa hefur einnig haft samband við AC Milan vegna Rafael Leao, samkvæmt Sky á Ítalíu.
Nicolas Jackson hjá Chelsea er annar leikmaður sem félagið fylgist með, en búist er við að hann yfirgefi Stamford Bridge áður en glugginn lokar. Napoli og fleiri félög hafa einnig áhuga á honum.
Framtíð Watkins gæti því ráðið miklu um næstu skref Aston Villa á markaðnum.