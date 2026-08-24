Segja Arsenal að gleyma hugmyndinni

Arsenal virðist þurfa að horfa annað eftir sóknarmanni en Juventus hefur engan áhuga á að selja tyrknesku stjörnuna Kenan Yildiz.
Arsenal hefur sýnt hinum 21 árs gamla Yildiz mikinn áhuga og ítalskir miðlar fullyrða að félagið hafi boðið Gabriel Martinelli auk peninga í skiptum fyrir Tyrkjann. Juventus hafnaði því.
Luciano Spalletti, stjóri Juventus, tók af allan vafa um framtíð Yildiz.
„Þeir mega bjóða hvað sem þeir vilja en ég vil nota hann á þessu tímabili,“ sagði Spalletti og gaf í skyn að jafnvel 100 milljóna evra tilboð myndi ekki breyta afstöðu Juventus.
Yildiz er talinn einn allra efnilegasti sóknarmaður Evrópu og getur bæði leikið á köntunum og fyrir miðju. Arsenal er einmitt að leita að sóknarstyrkingu á heimsmælikvarða.