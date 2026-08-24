Persónuleg mál ástæðan en ekkert rifrildi - Maguire ferðaðist ekki með liðinu

Harry Maguire yfirgaf leikvang Hull City með öðrum hætti en liðsfélagar hans hjá Manchester United eftir tapið um helgina, en heimildir segja að það hafi ekki tengst neinum ágreiningi.
Samkvæmt The Sun fékk Maguire leyfi frá félaginu til að fara heim á eigin vegum vegna persónulegra mála.
Vangaveltur höfðu skapast um að eitthvað hefði komið upp innan herbúða United eftir tapið, en þeim sögusögnum hefur verið vísað á bug.
Leikmenn United fengu frídag á sunnudag og því var þeim heimilt að ferðast frá leikvanginum hver á sinn hátt. Fjölskylda Maguire er frá Sheffield og því hefur verið nefnt að hann gæti hafa farið þangað eftir leikinn.
Maguire átti erfiðan dag inni á vellinum og fékk meðal annars gagnrýni fyrir frammistöðu sína í öðru marki Hull.
Manchester United tapaði leiknum og hóf þar með tímabilið á mjög slæmum nótum.