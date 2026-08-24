Nokkrir slasaðir eftir flugelda - Leitað að gerendunum

Fimm stuðningsmenn Cambuur slösuðust þegar stuðningsmenn Feyenoord köstuðu flugeldum í átt að áhorfendum í leik liðanna í hollensku úrvalsdeildinni um helgina.
Mikið magn blysa og flugelda var tendrað í gestastúkunni á Kooi-leikvanginum og var hluta þeirra kastað í átt að stuðningsmönnum Cambuur. Leikurinn var stöðvaður í um tíu mínútur.
Cambuur staðfesti að fimm stuðningsmenn hefðu slasast. Um var að ræða brunasár, heyrnarskaða og augnáverka.
Feyenoord fordæmdi hegðun stuðningsmannanna harðlega og Giovanni van Bronckhorst, stjóri liðsins, bað Cambuur afsökunar fyrir hönd félagsins eftir leik.
Félögin ætla nú að vinna með lögreglu og hollenska knattspyrnusambandinu að því að bera kennsl á þá sem stóðu að ólátunum. Feyenoord hefur meðal annars óskað eftir upptökum úr öryggismyndavélum.