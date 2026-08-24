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Gordon á spjöld sögunnar í fyrsta leik

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 25. ágúst 2026 07:30
Anthony Gordon

Anthony Gordon var aðeins sex mínútur að skrá sig í sögubækurnar í La Liga í fyrsta deildarleik sínum með Barcelona.

Gordon byrjaði á varamannabekknum gegn Elche í fyrradag en kom inn á í síðari hálfleik fyrir Karim Adeyemi. Aðeins tveimur mínútum síðar lagði Englendingurinn upp mark fyrir Raphinha og staðan varð 3-0.

Fjórum mínútum síðar var Gordon aftur á ferðinni þegar hann lagði upp fyrir Fermin Lopez, sem skoraði fjórða mark Börsunga.

Gordon varð þar með fyrsti leikmaðurinn á 21. öldinni til að leggja upp tvö mörk í sínum fyrsta leik í efstu deild Spánar.

Barcelona vann leikinn 5-0 og Gordon var að vonum hæstánægður með byrjunina.

Barcelona keypti Gordon frá Newcastle fyrir 69 milljónir punda í sumar.

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