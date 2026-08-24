Gordon á spjöld sögunnar í fyrsta leik

Anthony Gordon var aðeins sex mínútur að skrá sig í sögubækurnar í La Liga í fyrsta deildarleik sínum með Barcelona.
Gordon byrjaði á varamannabekknum gegn Elche í fyrradag en kom inn á í síðari hálfleik fyrir Karim Adeyemi. Aðeins tveimur mínútum síðar lagði Englendingurinn upp mark fyrir Raphinha og staðan varð 3-0.
Fjórum mínútum síðar var Gordon aftur á ferðinni þegar hann lagði upp fyrir Fermin Lopez, sem skoraði fjórða mark Börsunga.
Gordon varð þar með fyrsti leikmaðurinn á 21. öldinni til að leggja upp tvö mörk í sínum fyrsta leik í efstu deild Spánar.
Barcelona vann leikinn 5-0 og Gordon var að vonum hæstánægður með byrjunina.
Barcelona keypti Gordon frá Newcastle fyrir 69 milljónir punda í sumar.