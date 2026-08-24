Eiginkonan fær það óþvegið eftir kjafasögurnar um helgina

Óvissa ríkir um framtíð Ollie Watkins hjá Aston Villa eftir að Unai Emery gaf í skyn að framherjinn hefði sjálfur ákveðið að spila ekki í 4-0 tapinu gegn Brighton um helgina.
Watkins var ekki í leikmannahópi Villa þrátt fyrir að aðrir framherjar liðsins, Brian Madjo og Tammy Abraham, væru meiddir.
Villa hefur samkvæmt Daily Mail hafnað fjórum tilboðum frá Al-Hilal í Watkins, því síðasta upp á um 34 milljónir punda.
Emery var spurður eftir leik hvers vegna Watkins hefði ekki verið með.
„Þessari spurningu verður hann að svara. Ég get aðeins svarað með þögn minni,“ sagði Emery.
Þegar stjórinn var spurður beint hvort Watkins hefði neitað að spila sagði hann: „Þú getur hringt í hann eða umboðsmann hans. Hann getur útskýrt sitt svar, ég get það ekki.“
Ummælin hafa vakið hörð viðbrögð meðal stuðningsmanna Villa á samfélagsmiðlum. Nokkrir hafa gagnrýnt Watkins harðlega og sumir birt snáka-tákn undir færslum hans.
Þá hefur eiginkona hans einnig fengið það óþvegið á samfélagsmiðlum
Villa hefur þegar selt leikmenn fyrir um 250 milljónir punda í sumar og óvissa ríkir einnig um framtíð Emiliano Martinez.
Watkins gæti því orðið næsta stóra nafnið sem yfirgefur Villa Park.