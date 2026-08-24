Eftir hörmungar tímabil hjá Chelsea er hann líklega á förum

Liam Delap er sagður vera nálægt því að yfirgefa Chelsea eftir aðeins eitt tímabil hjá félaginu.
Chelsea keypti framherjann frá Ipswich fyrir 30 milljónir punda síðasta sumar en hann átti erfitt uppdráttar á Stamford Bridge og skoraði aðeins eitt mark í ensku úrvalsdeildinni.
Samkvæmt SunSport er Nottingham Forest nú nálægt því að kaupa Delap fyrir um 40 milljónir punda. Gangi það eftir myndi Chelsea því selja hann með hagnaði þrátt fyrir erfiða dvöl hans hjá félaginu.
Oliver Glasner hefur tekið við stjórn Forest og vill styrkja sóknarlínu liðsins eftir 1-0 tap gegn Leeds í fyrsta leik tímabilsins.
Igor Jesus og Chris Wood náðu ekki að skora í þeim leik og Taiwo Awoniyi hefur yfirgefið félagið fyrir Coventry.
Delap skoraði 12 mörk fyrir Ipswich fyrir tveimur tímabilum og Forest vonast til að hann finni aftur þann takt.
Samningur gæti gengið í gegn um helgina.