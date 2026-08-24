Alvöru metnaður hjá Hollywood-stjörnunum

B-deildarfélag Wrexham ætlar sér stóra hluti á lokadögum félagaskiptagluggans og undirbýr mettilboð í tékkneska landsliðsmanninn Pavel Sulc hjá Lyon, en hann var markahæsti leikmaður liðsins í fyrra.
Sulc er fyrst og fremst sóknarsinnaður miðjumaður en getur einnig leikið sem framherji. Hann var orðaður við Leeds fyrr í sumar og Paulo Fonseca, stjóri Lyon, hefur viðurkennt að óvíst sé hvort Tékkinn verði áfram hjá félaginu.
Lyon er sagt verðmeta Sulc á rúmar 20 milljónir punda. Það væri nær þrefalt hærri upphæð en núverandi kaupmet Wrexham telur.
Wrexham hefur þegar eytt um 16 milljónum punda í þrjá leikmenn í sumar. Dýrastur þeirra er markvörðurinn Anthony Patterson, sem kostaði 8 milljónir punda.
Wrexham endaði aðeins tveimur stigum frá umspilssæti á síðustu leiktíð og ljóst er að eigendurnir Ryan Reynolds og Rob Mac ætla að gera atlögu að sæti í ensku úrvalsdeildinni.