Áhrifavaldur tók svari gervigreindarinnar of bókstaflega - Þetta voru afleiðingarnar

Kærasta nýs leikmanns Chelsea lenti í heldur óvenjulegu atviki á fyrstu dögum sínum í London, en íkorni varð til þess að hún þurfti að taka stóran krók á leið sinni.
Spænski áhrifavaldurinn Pawgli, kærasta Pep Chavarria, var á leið gangandi frá hóteli sínu á naglastofu þegar hún kom að íkorna sem sat á miðjum göngustíg og virtist ekkert ætla að færa sig.
Pawgli, sem er með rúmlega 1,1 milljón fylgjenda á TikTok, ákvað þá að leita ráða hjá ChatGPT og spurði hvort íkornar réðust á fólk. Svarið varð til þess að hún bakkaði frá dýrinu og beið eftir að það færi.
Eftir 10-15 mínútna bið sat íkorninn hins vegar enn sem fastast og Pawgli ákvað því að snúa við og finna aðra leið. Ferðin, sem átti að taka um 50 mínútur, tók á endanum um einn og hálfan tíma.
Pawgli flutti nýverið frá Madríd til London með Chavarria, sem Chelsea keypti frá Rayo Vallecano fyrir um 18 milljónir punda. Hún hefur áður viðurkennt að hafa verið mjög tvístígandi varðandi flutninginn enda er bæði starf hennar, fjölskylda og vinir á Spáni.