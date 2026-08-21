Vísuðu Gumma Emil af svæðinu eftir að hann fækkaði fötum - Sjáðu myndbandið

Nú styttist í það að Bestu deildunum verði skipt í efri og neðri hluta og spennan í hámarki. Ólafur H. Kristjánsson upplifunar og gæðastjóri Bestu deildarinnar heldur áfram að reyna að finna leiðir til þess að auka áhugann á deildinni.
Fyrr í sumar kynnti Ólafur til sögunnar nýjan tölfræðiþátt „expected fans“ en markmið hans er auðvita að fá sem flesta á vellina. Það er óhætt að segja að nýjasta hugmynd hans sé út fyrir boxið en þar fær hann Guðmund Emil sem flestir þekkja betur undir nafninu nafninu Gemil með sér í smá verkefni.