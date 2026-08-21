Staðfesta komu fyrrum varnarmanns Manchester United

Aston Villa hefur staðfest komu Aaron Wan-Bissaka frá West Ham.
Hinn 28 ára gamli hægri bakvörður gengur upphaflega til liðs við Villa á láni, en í samningnum er ákvæði um skyldukaup ef ákveðin skilyrði verða uppfyllt.
Wan-Bissaka hefur skrifað undir samning sinn og er því tilbúinn að hefja nýjan kafla á ferlinum.
Hann hefur mikla reynslu úr ensku úrvalsdeildinni eftir veru sína hjá Crystal Palace, Manchester United og West Ham.
Aston Villa hefur verið virkt á félagaskiptamarkaðnum í sumar og lítur á Wan-Bissaka sem mikilvæga styrkingu fyrir hægri bakvarðarstöðuna.
Félagið vonast til að hann geti komið með meiri hraða, reynslu og varnarstyrk inn í leikmannahópinn fyrir komandi tímabil.