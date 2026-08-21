Daníel Ingi lánaður á milli liða í Danmörku - Vill fá spilatíma

Daníel Ingi Jóhannesson hefur gengið til liðs við Kolding á láni frá Nordsjælland út tímabilið. Kolding leikur í dönsku B-deildinni og endaði í sjötta sæti á síðasta tímabili.
Daníel Ingi er 19 ára gamall og gekk til liðs við Nordsjælland frá uppeldisfélaginu ÍA sumarið 2023.
„Daníel er hæfileikaríkur fótboltamaður með frábært hugarfar og viðhorf,“ sagði Alexander Riget, yfirmaður fótboltamála Nordsjælland.
Hann bætti við að Daníel þyrfti nú reglulegan spilatíma með meistaraflokksliði. Daníel kom við sögu í tveimur leikjum með aðalliði Nordsjælland á síðasta tímabili.
Hann er bróðir Ísaks Bergmanns Jóhannessonar og sonur Jóhannesar Karls Guðjónssonar, þjálfara FH.