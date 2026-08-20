Villa horfir til Chelsea eftir söluna á Konsa

Aston Villa hefur áhuga á Tosin Adarabioyo, varnarmanni Chelsea, sem mögulegum arftaka Ezri Konsa.
Konsa er á leið til Arsenal eftir að félögin náðu samkomulagi um kaupverð upp á 51 milljón punda. Unai Emery þarf því að styrkja vörnina áður en félagaskiptaglugganum verður lokað.
Samkvæmt Sky Sports er hinn 28 ára gamli Adarabioyo einn þeirra sem Villa skoðar. Chelsea er sagt tilbúið að hlusta á tilboð í miðvörðinn en Marseille, Benfica og Sevilla hafa einnig sýnt honum áhuga.
Adarabioyo kom til Chelsea frá Fulham árið 2024 og þekkir því ensku úrvalsdeildina vel.