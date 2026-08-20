Vill ekki fara - Því velt upp hvort hann sé að reyna að slá met

Gabriel Jesus virðist ekki spenntur fyrir því að ganga til liðs við Napoli þrátt fyrir áhuga ítalska stórliðsins á framherjanum.
Framtíð Brasilíumannsins hjá Arsenal er í óvissu og félagið er sagt opið fyrir því að selja hann áður en félagaskiptaglugganum verður lokað.
Napoli hefur verið nefnt sem líklegur áfangastaður en Jesus vill samkvæmt AS helst halda áfram að spila í ensku úrvalsdeildinni.
Everton og Ipswich hafa verið nefnd sem mögulegir áfangastaðir þar sem Jesus gæti fengið stærra hlutverk en hjá Arsenal.
Jesus gæti einnig skrifað sig í sögubækurnar haldi hann áfram á Englandi. Hann hefur skorað 79 mörk í ensku úrvalsdeildinni og vantar aðeins þrjú til að jafna met Roberto Firmino yfir flest mörk Brasilíumanns í deildinni.
Hinn 29 ára gamli Jesus hefur verið hjá Arsenal frá árinu 2022 en framtíð hans hjá félaginu hefur verið mikið til umræðu í sumar.