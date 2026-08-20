Víkingar í djúpri holu eftir tap á heimavelli

Víkingur tapaði 3-1 fyrir FK Borac í fyrri leik liðanna í umspili um sæti í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar. Leikurinn fór fram í Víkinni.
Gestirnir fengu draumabyrjun og komust yfir á 21. mínútu þegar Luka Juricic skoraði. Aðeins tveimur mínútum síðar bætti Milos Jojic við öðru marki og staðan því skyndilega orðin 0-2.
Víkingar reyndu að vinna sig aftur inn í leikinn og fengu mikilvægt tækifæri á 75. mínútu þegar dæmd var vítaspyrna. Gylfi Þór Sigurðsson steig á punktinn og skoraði af öryggi til að minnka muninn í 1-2.
Vonir heimamanna um að jafna fyrir leikslok urðu þó að engu.
Juricic var aftur á ferðinni á 86. mínútu og skoraði sitt annað mark í leiknum og þriðja mark Borac.
Lokastaðan varð því 1-3 og Víkingur þarf á sterkri frammistöðu að halda í síðari leiknum til að snúa einvíginu sér í hag.