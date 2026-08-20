Veit ekki af hverju Manchester United hætti við að kaupa sig

Ederson, miðjumaður Atalanta, segist enn ekki vita nákvæmlega hvers vegna fyrirhuguð félagaskipti hans til Manchester United gengu ekki eftir fyrr í sumar.
United hafði náð samkomulagi um kaup á hinum 27 ára Brasilíumanni fyrir um 39 milljónir punda og persónuleg kjör voru einnig frágengin.
Við fyrstu læknisskoðun komu hins vegar fram áhyggjur vegna hnés leikmannsins og ákvað United að lokum að hætta við viðskiptin á þeim kjörum sem samið hafði verið um.
„Ég veit satt að segja ekki hvað gerðist. Prófin gengu vel og ég veit ekki hvað breyttist,“ sagði Ederson.
Hann bætti við að hann hefði haft áhuga frá öðrum félögum í Englandi, en sterkt samband hans við Atalanta hefði sannfært hann um að vera áfram.
Ederson skrifaði síðar undir nýjan samning við ítalska félagið.
Heimildir tengdar United hafa á móti sagt að félagið hafi ekki hætt við áður en frekari læknisskoðanir lágu fyrir og að ákvörðunin hafi verið tekin eftir ráðgjöf sérfræðinga.