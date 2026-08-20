Uppljóstra því hvað skartgripirnir kostuðu á stóra deginum

Cristiano Ronaldo og Georgina Rodríguez gengu nýverið í hjónaband við látlausa athöfn á heimili sínu í Portúgal, en skartgripir brúðarinnar voru allt annað en látlausir.
Samkvæmt Page Six klæddist Georgina demöntum frá Chopard sem voru samtals yfir 250 karöt að stærð.
Aðalgripurinn var Garden of Kalahari-hálsmenið, sem skartar 50 karata demanti auk tæplega 150 karata af minni steinum. Heildarverðmæti hálsmensins og hengjanna er sagt vera um 50 milljónir dollara.
Georgina bar einnig risastóran trúlofunarhring frá Ronaldo sem er sagður geta verið yfir 30 karöt og metinn á um fimm milljónir dollara.
Í myndatöku fyrir Vogue bætti hún svo við armbandi og fleiri demantshringum úr sömu skartgripalínu.
Þrátt fyrir allan lúxusinn vildu Ronaldo og Georgina hafa sjálfa athöfnina mjög persónulega.
„Við völdum að gera þetta í stofunni heima, þar sem við borðum og lifum okkar daglega lífi,“ sagði Georgina við Vogue.
Hún bætti við að þau hefðu aðgang að kastölum, eyjum, bílum og öðrum munaði en að hið óvenjulega fyrir þau væri einfaldlega að gera eitthvað lítið og náið með börnunum sínum.
Parið valdi einfaldar gullhringa sem giftingarhringa, þvert á allt demantaskrautið í kringum athöfnina.