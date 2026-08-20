Tilboði Liverpool í öflugan kantmann hafnað

Liverpool gerði á dögunum tilboð í Yankuba Minteh, kantmann Brighton, en tilboðinu var hafnað.
Samkvæmt The Athletic bauð Liverpool um 50 milljónir punda í hinn 22 ára gamla Minteh, sem er meðal þeirra leikmanna sem félagið skoðar til að styrkja sóknarlínuna.
Brighton hafði hins vegar engan áhuga á að samþykkja tilboðið og hafnaði því.
Minteh er nú frá vegna meiðsla en Liverpool hefur engu að síður áhuga á honum og lítur á hann sem mögulegan kost á vængnum.
Hann gekk til liðs við Brighton frá Newcastle og hefur vakið athygli fyrir hraða sinn og beinskeyttan leikstíl.
Óljóst er hvort Liverpool muni snúa aftur með hærra tilboð áður en félagaskiptaglugginn lokar.
Brighton hefur undanfarin ár reynst erfitt félag að semja við þegar kemur að lykilmönnum og virðist ætla að standa fast á sínu varðandi Minteh.