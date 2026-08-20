Þetta á að hafa gengið á í Garðabæ - Ósáttir með Jón Þór og hótuðu því að mæta ekki

Jón Þór Hauksson var í gær rekinn úr starfi þjálfara Stjörnunnar en samkvæmt heimildum Fótbolta.net gæti mikil óánægja innan leikmannahópsins hafa átt stóran þátt í ákvörðun stjórnar félagsins.
Fótbolti.net heldur því fram að staða Jóns Þórs hafi verið orðin mjög veik nokkrum vikum áður en ákvörðunin var tekin.
„Sögusagnir eru um að starf Jóns Þórs hafi þegar hangið á bláþræði fyrir nokkrum vikum, fyrir leikinn gegn Keflavík, og þá heyrðist að óánægja einhverra leikmanna hafi verið slík að það hafi þurft að sannfæra þá um að mæta í leik,“ segir í umfjöllun Fótbolta.net.
Þetta gefur til kynna að vandamálin innan herbúða Stjörnunnar hafi verið byrjuð að krauma áður en Jón Þór var látinn fara.
Fótbolti.net segir enn fremur. „Það eru ýmsar vísbendingar um að óánægja leikmanna hafi á endanum orðið til þess að stjórnin ákvað að kveðja Jón Þór.“
Brottreksturinn kom því ekki alveg úr heiðskíru lofti ef marka má þær sögusagnir sem Fótbolti.net hefur heyrt að undanförnu.
Jón Þór er annar þjálfarinn sem Stjarnan rekur í sumar en áður var Jökull Elísabetarson var rekinn fyrr í sumar. Brynjar Kristmundsson og Olgeir Sigurgeirsson stýra liðinu út tímabilið.