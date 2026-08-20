Segir Enzo standa sig vel þrátt fyrir að sögusagnir um City hætti ekki

Xabi Alonso, knattspyrnustjóri Chelsea, segir Enzo Fernandez æfa mjög vel fyrir fyrsta leik liðsins í ensku úrvalsdeildinni gegn Fulham á mánudag.
Framtíð Argentínumannsins hefur verið mikið rædd að undanförnu vegna áhuga Manchester City, en Chelsea hefur metið hann á um 120 milljónir punda.
City lagði ekki fram tilboð fyrir frest sem Chelsea setti síðasta föstudag, en óvissa ríkir enn um framhaldið.
„Enzo er leikmaður Chelsea. Hann er toppleikmaður og hefur æft mjög vel frá því hann kom inn með liðinu fyrir tíu dögum,“ sagði Alonso.
Þegar hann var spurður hvort Fernandez hefði sagt honum að hann ætlaði að vera áfram, forðaðist Alonso að svara beint.
„Hann æfir mjög vel, sýnir gott viðhorf og undirbýr sig af fullum krafti fyrir upphaf deildarinnar.“
Alonso sagðist jafnframt mjög ánægður með félagaskipti Chelsea í sumar og telur hópinn í góðu jafnvægi.