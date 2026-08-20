Roy Keane telur að þetta séu stóru vandamál United

Roy Keane telur að Manchester United hafi styrkt miðjuna vel í sumar en segir liðið enn ekki nægilega sterkt til að berjast um Englandsmeistaratitilinn.
United hefur þegar fengið Andrey Santos frá Chelsea og Youri Tielemans frá Aston Villa, auk þess sem félagið er sagt nálgast Carlos Baleba frá Brighton fyrir um 65 milljónir punda.
Keane viðurkennir að miðjan yrði öflug, sérstaklega með Kobbie Mainoo einnig í hópnum.
„Ég held að þetta sé góð miðja. En ef þú ert að tala um að vinna deildina, þá finnst mér enn vanta upp á,“ sagði Keane í Stick to Football.
Hann telur stærsta vandamálið vera varnarlínuna.
„Vandamálið hjá United er aftast. Bakverðirnir og miðverðirnir eru enn stórt áhyggjuefni.“
Keane hrósaði þó sóknarleik liðsins undir Michael Carrick og sagði United hafa mikla markahættu. „Á pappírnum eru þetta mjög góðir leikmenn. En er þetta miðja sem vinnur deildina? Líklega ekki.“