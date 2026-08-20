Rashford þakkar Carragher fyrir - Nennir ekki að ræða hann

Marcus Rashford hefur þakkað Jamie Carragher fyrir að reyna að stöðva endalausa umræðu um framtíð hans hjá Manchester United.
Rashford er kominn aftur á Old Trafford eftir lánsdvöl hjá Barcelona, sem ákvað að nýta ekki 26 milljóna punda kauprétt sinn. Há laun hans, um 325 þúsund pund á viku, hafa jafnframt gert möguleg félagaskipti erfiðari.
Í þættinum The Overlap Fan Debate vildi Gary Neville ræða stöðu Rashford, en Carragher greip inn í.
„Getum við gert einn þátt án þess að minnast á Rashford?“ sagði Carragher og bætti síðar við: „Hann er bara góður leikmaður hjá Manchester United.“
Rashford sá myndbandið á samfélagsmiðlum og svaraði:
„Takk, Jamie. Það væri frábært að geta bara einbeitt mér að því að spila fótbolta án þess að nafnið mitt sé nefnt á hverjum degi.“
Rashford lék í síðasta æfingaleik United og virðist mögulegt að hann verði tekinn aftur inn í aðalliðshópinn.
Ef ekkert félag kemur með tilboð áður en glugginn lokar er líklegt að hann verði áfram hjá United.