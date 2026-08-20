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DV
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Rashford þakkar Carragher fyrir - Nennir ekki að ræða hann

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 20. ágúst 2026 19:00
Getty Images

Marcus Rashford hefur þakkað Jamie Carragher fyrir að reyna að stöðva endalausa umræðu um framtíð hans hjá Manchester United.

Rashford er kominn aftur á Old Trafford eftir lánsdvöl hjá Barcelona, sem ákvað að nýta ekki 26 milljóna punda kauprétt sinn. Há laun hans, um 325 þúsund pund á viku, hafa jafnframt gert möguleg félagaskipti erfiðari.

Í þættinum The Overlap Fan Debate vildi Gary Neville ræða stöðu Rashford, en Carragher greip inn í.

„Getum við gert einn þátt án þess að minnast á Rashford?“ sagði Carragher og bætti síðar við: „Hann er bara góður leikmaður hjá Manchester United.“

Rashford sá myndbandið á samfélagsmiðlum og svaraði:

„Takk, Jamie. Það væri frábært að geta bara einbeitt mér að því að spila fótbolta án þess að nafnið mitt sé nefnt á hverjum degi.“

Rashford lék í síðasta æfingaleik United og virðist mögulegt að hann verði tekinn aftur inn í aðalliðshópinn.

Ef ekkert félag kemur með tilboð áður en glugginn lokar er líklegt að hann verði áfram hjá United.

 

 

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