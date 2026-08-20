Ræðir Manchester City málið lítið sem ekkert við önnur félög

Richard Masters, framkvæmdastjóri ensku úrvalsdeildarinnar, segir að mál Manchester City vegna meintra 115 brota á fjárhagsreglum sé ekki endilega efst á baugi í samtölum hans við félög deildarinnar.
Réttarhöldum í málinu lauk í desember 2024 en niðurstaða liggur enn ekki fyrir, rúmum þremur árum eftir að City var fyrst ákært. Félagið neitar öllum ásökunum.
„Ég tala auðvitað reglulega við félögin. Þetta er ekki endilega efst á listanum yfir það sem við ræðum. Það er fullt annað sem þarf að sinna,“ sagði Masters.
Hann viðurkenndi þó að biðin eftir niðurstöðu væri löng.
„Ferlið er ferlið. Það mun klárast. Ég get ekki sagt neitt um efni málsins eða tímasetninguna. Reglurnar okkar eru mjög skýrar. Ég skil að fólk sé orðið óþreyjufullt, en þetta tekur þann tíma sem það tekur.“
Fjögur úrvalsdeildarfélög hafa þegar áskilið sér rétt til að krefjast bóta ef City verður fundið sekt. Mögulegar refsingar gætu verið mjög þungar, allt frá sektum og stigafrádrætti til enn alvarlegri viðurlaga.