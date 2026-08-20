Nú ætlar City að kaupa miðjumanninn sem United var að skoða

Manchester City hefur sett Manu Kone, miðjumann Roma og franska landsliðsins, á óskalista sinn eftir brottfarir Rodri og Tijjani Reijnders.
Samkvæmt Daily Mail vill Enzo Maresca bæta verulega við miðjuna áður en félagaskiptaglugginn lokar. Rodri og Reijnders voru seldir í vikunni fyrir samtals um 110 milljónir punda.
City er einnig sagt nálgast Ayyoub Bouaddi hjá Lille, sem er metinn á um 85 milljónir punda, en Kone er annar kostur sem félagið skoðar.
Hinn 25 ára gamli Kone hefur leikið síðustu tvö tímabil með Roma og skorað fjögur mörk í 63 leikjum. Hann er þekktur fyrir mikinn kraft og vinnusemi á miðjunni.
Roma er sagt vilja um 51 milljón punda fyrir Frakkann.
Chelsea og Manchester United hafa einnig verið orðuð við Kone, en United virðist nú einbeita sér að Carlos Baleba hjá Brighton.
City hefur auk þess áfram áhuga á Enzo Fernandez hjá Chelsea.