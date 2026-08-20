Myndband: Varð öskuillur út í nýja félagið sitt í gær - Ekki kynntur fyrir stuðningsmönnum eins og aðrir

Joao Cancelo virtist allt annað en sáttur við að vera ekki kynntur fyrir stuðningsmönnum eins aðrir nýir leikmenn Barcelona fyrir leik liðsins gegn Al Ahly í Joan Gamper-bikarnum í gær.
Rodri og Anthony Gordon voru meðal þeirra sem gengu inn á Camp Nou og voru kynntir formlega fyrir stuðningsmönnum félagsins. Cancelo var hins vegar skilinn út undan.
Myndskeið úr leikmannagöngunum af pirringi Cancelo hefur vakið mikla athygli. Dani Olmo virtist hafa nokkuð gaman af viðbrögðum Portúgalans. Þetta má sjá hér neðst.
Ástæðan er þó komin í ljós. Hún er einfaldlega sú að Börsungar höfðu ekki gengið frá allri pappírsvinnu varðandi félagaskipti Cancelo frá Al-Hilal til að geta kynnt Portúgalann formlega.
Cancelo er að koma til Barcelona í þriðja sinn. Hann var þar á láni tímabilið 2023-2024 og sneri svo aftur á láni frá Al-Hilal í janúar á þessu ári. Nú gengur hann endanlega í raðir Katalóníustórveldisins eftir að hafa rift við sádiárabíska félagið.
🚨 João Cancelo was FURIOUS after being told at the last minute that he would NOT be presented at the Camp Nou during tonight’s Gamper Trophy. 😳
He had even brought along his shirt with his name and number on the back, expecting to be unveiled. pic.twitter.com/ATfNe7YeyW
— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 19, 2026