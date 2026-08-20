Meistaradeildarlið kaupir hetjuna hans Heimis

Real Betis er að kaupa írska framherjanum Troy Parrott frá AZ Alkmaar í Hollandi.
Spænska félagið greiðir um 17 milljónir punda fyrir Parrott, sem hafði einnig verið sterklega orðaður við West Ham fyrr í sumar.
Parrott, sem er 24 ára, skoraði 16 mörk í 28 deildarleikjum fyrir AZ á síðasta tímabili þrátt fyrir að hafa misst úr kafla tímabilsins vegna hnémeiðsla.
Hann vakti einnig mikla athygli með írska landsliðinu undir stjórn Heimis Hallgrímssonar. Parrott skoraði bæði mörkin í 2-0 sigri á Portúgal í nóvember og fylgdi því eftir með þrennu gegn Ungverjalandi þremur dögum síðar. Sigurmarkið í 3-2 sigrinum kom á 96. mínútu og tryggði Írlandi í umspil um sæti á HM.
Parrott hefur alls skorað 13 mörk í 37 landsleikjum fyrir Írland.
Betis hafnaði í fimmta sæti spænsku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili og leikur því í Meistaradeild Evrópu í vetur.