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DV
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Margt breyst hjá þekktum vandræðagemsa að undanförnu - „Það sem braut þig eitt sinn gerði þig sterkari“

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Fimmtudaginn 20. ágúst 2026 11:30

Enska knattspyrnukonan Madelene Wright virðist vera að koma knattspyrnuferli sínum aftur á réttan kjöl eftir að hafa lent í miklum vandræðum fyrir nokkrum árum.

Wright, sem er 27 ára, leikur nú með Chatham Town og hefur samið við félagið á nýjan leik fyrir komandi tímabil. Hún hefur lagt hart að sér í sumar og vakti sérstaka athygli þegar hún mætti fyrrum félagi sínu Charlton í æfingaleik.

Ferill Wright virtist á endastöð árið 2020 þegar Charlton rak hana vegna umdeildra myndbanda sem hún birti á samfélagsmiðlum. Þar sást hún meðal annars drekka kampavín undir stýri.

Wright hvarf í kjölfarið úr knattspyrnu í nokkur ár og sneri sér þess í stað að gerð klámefnis á OnlyFans, þar sem hún byggði upp stóran fylgjendahóp og aflaði sér umtalsverðra tekna.

Hún ákvað þó að gefa knattspyrnunni annað tækifæri og sneri aftur á völlinn með Leyton Orient árið 2024. Síðan hefur hún leikið með Chesham United og Chatham og virðist nú staðráðin í að halda knattspyrnuferlinum áfram samhliða því að afla sér tekna sem áhrifavaldur á samfélagsmiðlum.

Wright rifjaði sjálf upp erfiða tíma þegar hún mætti Charlton á undirbúningstímabilinu og skrifaði við mynd frá leiknum: „Það sem braut þig eitt sinn gerði þig sterkari.“

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