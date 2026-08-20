Margt breyst hjá þekktum vandræðagemsa að undanförnu - „Það sem braut þig eitt sinn gerði þig sterkari“

Enska knattspyrnukonan Madelene Wright virðist vera að koma knattspyrnuferli sínum aftur á réttan kjöl eftir að hafa lent í miklum vandræðum fyrir nokkrum árum.
Wright, sem er 27 ára, leikur nú með Chatham Town og hefur samið við félagið á nýjan leik fyrir komandi tímabil. Hún hefur lagt hart að sér í sumar og vakti sérstaka athygli þegar hún mætti fyrrum félagi sínu Charlton í æfingaleik.
Ferill Wright virtist á endastöð árið 2020 þegar Charlton rak hana vegna umdeildra myndbanda sem hún birti á samfélagsmiðlum. Þar sást hún meðal annars drekka kampavín undir stýri.
Wright hvarf í kjölfarið úr knattspyrnu í nokkur ár og sneri sér þess í stað að gerð klámefnis á OnlyFans, þar sem hún byggði upp stóran fylgjendahóp og aflaði sér umtalsverðra tekna.
Hún ákvað þó að gefa knattspyrnunni annað tækifæri og sneri aftur á völlinn með Leyton Orient árið 2024. Síðan hefur hún leikið með Chesham United og Chatham og virðist nú staðráðin í að halda knattspyrnuferlinum áfram samhliða því að afla sér tekna sem áhrifavaldur á samfélagsmiðlum.
Wright rifjaði sjálf upp erfiða tíma þegar hún mætti Charlton á undirbúningstímabilinu og skrifaði við mynd frá leiknum: „Það sem braut þig eitt sinn gerði þig sterkari.“