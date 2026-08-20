Létu Rikka G rifja upp atvikið þegar hann prumpaði í beinni - „Þú settir þáttinn í auglýsingar með þynkuprumpi“

Ýmislegt getur gerst í beinni útsendingu, þetta þekkir Ríkharð Óskar Guðnason einn ástsælasti íþróttafréttamaður þjóðarinnar. Árið 2018 varð hann að skipta yfir í auglýsingar eftir að hafa rekið við í beinni útsendingu.
Ríkharð var þá að stýra Messunni, þætti um enska boltann en Reynir Leósson og Jóhannes Karl Guðjónsson voru sérfræðingar í þættinum.
Í hlaðvarpinu Einn tveir sem Albert Brynjar Ingason og Ásgeir Börkur Ásgeirsson stýra var Ríkharð spurður út í þetta atvik.
„Það var ekki hægt að halda þessu, málið er að þarna var ég að leysa af í Messunni. Ég sagði að að ég væri að fara í tveggja daga, ég var að fara í afmæli á föstudegi og steggjun á laugardegi. Ég lét vita að ég gæti ekki séð mikið af leikjum," sagði Ríkharð og sérfræðingarnir áttu að sjá um það að fylgjast vel með.
Eftir tveggja daga djamm vaknaði Ríkharð eitthvað illt í maganum. „Þegar ég vakna á sunnudeginum, er ég bara úfff. Frá því að ég vakna þá byrjar þetta, ég var bara að losa eitrið.
„Ég ætlaði að lauma og svo kom bara hljóð og Reynir horfir bara og byrjar að hlæja. Jói Kalli að reyna að fela þetta og vera geðveikt faglegur," sagði Ríkharð.
Til að leysa málið og koma ró á mannskapinn var gripið til þess að fara í auglýsingar. „Við áttum ekki að fara í auglýsingar þarna en urðum bara að gera það, Reynir gat ekki talað og ég gat ekki komið þessu áfram.“
Albert Brynjar endaði svo umræðuna. „Þú settir þáttinn í auglýsingar með þynkuprumpi.“
Rikki G prumpar í beinni.