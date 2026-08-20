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Konan sem framleiðir fullorðinsefni eftir vandræði í boltanum vekur athygli í ræktinni

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Föstudaginn 21. ágúst 2026 08:30

Knattspyrnukonan Madelene Wright hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum eftir að hún birti nýja mynd úr ræktinni þar sem hún sýndi árangur sinn eftir öflugt undirbúningstímabil.

Wright leikur með Chatham Town en hefur jafnframt byggt upp stóran fylgjendahóp á netinu, þar sem yfir 330 þúsund manns fylgja henni á Instagram.

Hún birti nýlega speglasjálfu í þröngum ljósbláum æfingafatnaði og skrifaði með: „Pouring into myself.“

Fylgjendur létu vel í sér heyra og hrósuðu bæði útliti hennar og formi.

Wright hóf feril sinn hjá Charlton áður en hún lék meðal annars með Leyton Orient og fleiri liðum neðar í enska kvennaboltanum. Hún gekk til liðs við Chatham síðasta sumar og hefur nú framlengt dvöl sína hjá félaginu. Hún var rekinn frá Charlton eftir að klámmyndband af henni fór í umferð.

Utan vallar hefur hún einnig vakið athygli fyrir fullorðinsefni á netinu eftir það og hefur sjálf byggt upp stóran áskrifendahóp þar.

Wright hefur áður birt djarfar myndir og myndbönd og er það stór hluti af ímynd hennar á samfélagsmiðlum, samhliða knattspyrnuferlinum.

 

 

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