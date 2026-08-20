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Jón Þór rekinn í Garðabæ eftir stutta dvöl - Óvíst hver tekur við

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Fimmtudaginn 20. ágúst 2026 11:21
Jón Þór Hauksson. Mynd: DV/KSJ

Jón Þór Hauksson er hættur sem þjálfari karlaliðs Stjörnunnar eftir rúmlega tveggja mánaða starf.

Stjarnan tilkynnti í dag að knattspyrnudeild félagsins hefði óskað eftir því að Jón Þór léti af störfum og að samkomulag hefði náðst um starfslokin.

Jón Þór tók við liðinu í júní eftir að Jökull Elísabetarson var látinn fara. Hann stýrði Stjörnunni í 13 leikjum í deild og Evrópukeppni, vann fimm þeirra, tapaði fimm og gerði þrjú jafntefli.

Stjarnan er í níunda sæti Bestu deildarinnar, fimm stigum frá fallsæti.

Ekki hefur verið tilkynnt hver tekur við liðinu. Næsti leikur er gegn Þór á sunnudag.

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