Jón Þór rekinn í Garðabæ eftir stutta dvöl - Óvíst hver tekur við

Jón Þór Hauksson er hættur sem þjálfari karlaliðs Stjörnunnar eftir rúmlega tveggja mánaða starf.
Stjarnan tilkynnti í dag að knattspyrnudeild félagsins hefði óskað eftir því að Jón Þór léti af störfum og að samkomulag hefði náðst um starfslokin.
Jón Þór tók við liðinu í júní eftir að Jökull Elísabetarson var látinn fara. Hann stýrði Stjörnunni í 13 leikjum í deild og Evrópukeppni, vann fimm þeirra, tapaði fimm og gerði þrjú jafntefli.
Stjarnan er í níunda sæti Bestu deildarinnar, fimm stigum frá fallsæti.
Ekki hefur verið tilkynnt hver tekur við liðinu. Næsti leikur er gegn Þór á sunnudag.