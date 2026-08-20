Iraola á þennan draumaarftaka

Liverpool hefur samþykkt 30 milljóna punda tilboð Inter Milan í miðjumanninn Curtis Jones.
Jones mun gangast undir læknisskoðun hjá ítalska félaginu en Liverpool fær einnig tíu prósent af næstu sölu hans. Þessi 25 ára gamli leikmaður hefur verið hjá Liverpool frá níu ára aldri og leikið 228 leiki fyrir aðalliðið.
Samkvæmt Mirror vill Andoni Iraola fá Adam Wharton hjá Crystal Palace í stað Jones og hefur gefið grænt ljós á að Liverpool reyni að kaupa hann.
Það gæti þó reynst dýrt en Palace er sagt vilja 78 milljónir punda fyrir þennan 22 ára gamla enska landsliðsmann.
Liverpool vinnur einnig áfram að kaupum á Bradley Barcola frá Paris Saint-Germain.