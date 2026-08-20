Hafnaði Tyrkjunum en Sádarnir gætu nú reynt að freista hans

Gabriel Martinelli er á óskalista Al-Hilal sem leitar að nýjum kantmanni áður en félagaskiptaglugganum verður lokað.
Samkvæmt Fabrizio Romano er Martinelli einn þriggja leikmanna sem sádiarabíska stórveldið skoðar. Pedro Neto, leikmaður Chelsea, er einnig á listanum.
Martinelli hefur verið orðaður við brottför frá Arsenal í sumar. Arsenal er sagt tilbúið að selja Brasilíumanninn fyrir rétt verð en sjálfur vill hann helst spila áfram á hæsta stigi í Evrópu.
Hann hafnaði möguleikanum á að ganga til liðs við Galatasaray fyrr í sumar. Al-Hilal gæti þó reynt að freista bæði Martinelli og Arsenal með mjög háu tilboði.
Samkeppnin um stöður í framlínu Arsenal hefur aukist eftir komu Christos Tzolis og Martinelli var, líkt og Ethan Nwaneri, utan hóps í Samfélagsskildinum gegn Manchester City um síðustu helgi.
Martinelli er 25 ára og hefur leikið með Arsenal frá árinu 2019.