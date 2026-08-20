Fer frá Liverpool í dag og mætir í læknisskoðun í Mílanó

Curtis Jones er væntanlegur í læknisskoðun hjá Inter í dag áður en hann gengur formlega til liðs við ítalska félagið.
Samkvæmt Sky á Ítalíu hefur Inter náð samkomulagi við Liverpool um kaup á hinum 25 ára gamla miðjumanni fyrir 30 milljónir punda.
Jones hefur fengið leyfi frá Liverpool til að ganga frá félagaskiptunum og er því aðeins formsatriði eftir áður en samningurinn verður staðfestur.
Hann er uppalinn hjá Liverpool og hefur verið hluti af aðalliðinu undanfarin ár.
Jones var kominn inn á síðasta ár samnings síns á Anfield og ákvað Liverpool því að selja hann nú frekar en að eiga á hættu að missa hann síðar fyrir lægri upphæð.