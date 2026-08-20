Evrópumeistararnir í miklum vandræðum með heimavöll sinn

Paris Saint-Germain hefur neyðst til að færa fyrsta heimaleik sinn á tímabilinu eftir að miklar hitabylgjur í Frakklandi fóru illa með grasið á Parc des Princes.
Evrópumeistararnir áttu að taka á móti Rennes á sunnudag en það hefur verið ákveðið að skipta á heimaleikjum og verður hann þess í stað leikinn á heimavelli Rennes í Bretagne.
Fulltrúar frönsku deildarinnar skoðuðu völlinn og töldu ástand hans það slæmt að ekki væri hægt að tryggja öryggi leikmanna.
PSG segir óvenjulegar hitabylgjur sumarsins hafa valdið miklum skemmdum á grasinu. Félagið hyggst því leggja nýtt gras á Parc des Princes áður en Monaco kemur í heimsókn 4. september.
Frakkar hafa glímt við gríðarlegan hita í sumar. Hitinn fór til að mynda upp fyrir 40 gráður í París í júní og skógareldar hafa geisað víða um land.
PSG er ekki eina félagið sem hefur lent í vandræðum með völl sinn vegna veðurfarsins. Celta Vigo þurfti nýverið að fresta fyrsta leik sínum í spænsku deildinni eftir að sveppasýking herjaði á grasið á Balaídos í kjölfar langvarandi hita.