Eru nú á eftir tveimur leikmönnum Manchester City

Tottenham á í viðræðum við Manchester City um kaup á sóknarmönnunum Savinho og Omar Marmoush.
Samkvæmt helstu miðlum miðar viðræðum félaganna vel áfram en samkomulag hefur ekki enn náðst. Tottenham hefur lengi haft áhuga á Savinho, sem vill nú yfirgefa City eftir að hafa aðeins byrjað sjö deildarleiki á síðustu leiktíð.
Marmoush gæti einnig verið á förum eftir erfitt tímabil en Egyptinn skoraði átta mörk í 36 leikjum. City keypti hann frá Frankfurt fyrir 59 milljónir punda árið 2025.
Tottenham hefur þegar eytt 185 milljónum punda í Sandro Tonali og Mateus Fernandes í sumar en Roberto De Zerbi vill bæta við sóknina. Félagið hefur einnig áhuga á Cody Gakpo hjá Liverpool.