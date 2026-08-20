Eiginkona Jökuls bregst við tíðindum dagsins úr Garðabæ - Trúðatjákn vekja athygli

Kristín Arnar Sigurðardóttir, eiginkona Jökuls Elísabetarsonar, hefur brugðist við tíðindum dagsins af Stjörnunni með færslu á Facebook.
Stjarnan tilkynnti í dag að Jón Þór Hauksson væri hættur sem þjálfari karlaliðsins eftir aðeins rúmlega tveggja mánaða starf. Jón Þór tók við af Jökli í júní eftir að sá síðarnefndi var látinn taka pokann sinn.
Kristín deildi frétt um brottför Jóns Þórs og skrifaði við hana:
„Hmm. Hvar ætli vandinn liggi? Þetta er stærðfræðidæmi sem meira að segja ég get leyst,“ ásamt trúða- og hugsandi tjáknum.
Færslan vekur athygli í ljósi þess að Stjarnan hefur nú skipt um þjálfara í annað sinn á sama sumrinu.
Jón Þór stýrði Stjörnunni í 13 leikjum í deild og Evrópu, vann fimm, tapaði fimm og gerði þrjú jafntefli.
Stjarnan er í níunda sæti Bestu deildarinnar þegar þrjár umferðir eru eftir fram að tvískiptingu.