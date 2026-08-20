City hafði áhuga en miðjumaðurinn öflugi ekki til sölu í sumar

Pierre Sage, nýr knattspyrnustjóri Crystal Palace, býst við því að Adam Wharton verði áfram hjá félaginu út þetta félagaskiptaglugga.
Wharton hefur verið orðaður við Manchester City að undanförnu, en samkvæmt Sky Sports er Palace ekki með miðjumanninn til sölu og vill halda honum að minnsta kosti eitt tímabil í viðbót.
„Við höfum selt stóra leikmenn áður, en ég held að nú sé ekki rétti tíminn til þess,“ sagði Sage.
Hann viðurkenndi þó að Wharton hefði hæfileikana til að spila fyrir stærra félag.
„Hann getur spilað fyrir stórt félag, hér eða annars staðar í Evrópu. En ég held að eitt ár í viðbót með okkur verði gott fyrir hann. Og við þurfum á honum að halda.“
Sage útilokaði þó ekki að staðan yrði endurmetin næsta sumar.