Carrick ræðir um endurkomu Rashford - Hefur miklar væntingar

Michael Carrick, stjóri Manchester United, segist hæstánægður með Marcus Rashford frá því að enski landsliðsmaðurinn sneri aftur til félagsins í sumar.
Rashford kom aftur til United eftir vel heppnað lánstímabil hjá Barcelona og gæti spilað sinn fyrsta úrvalsdeildarleik fyrir félagið í langan tíma þegar United mætir Hull um helgina.
„Marcus hefur komið frábærlega til baka. Hann nýtur fótboltans, lítur vel út líkamlega, er beittur og sterkur og tilbúinn að spila. Ég hef verið mjög ánægður með hann síðan hann kom aftur,“ sagði Carrick.
Carrick segir Rashford jafnframt geta leyst fleiri en eina stöðu í framlínunni.
„Hann getur spilað í miðjunni og hefur gert það áður. Ég myndi ekki segja að það sé hans besta staða en hann getur leyst hana. Við erum með sóknarmenn sem gefa okkur mikinn sveigjanleika.“
United er enn að skoða möguleika á félagaskiptamarkaðnum áður en glugginn lokar 1. september og hefur meðal annars verið orðað við Carlos Baleba.
Carrick staðfesti að félagið ynni að því að styrkja hópinn enn frekar.
„Við viljum klára gluggann sterkari en við byrjuðum hann.“